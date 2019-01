Chiusi in un vagone cisterna pieno di granaglie, in nove salvati a Buttapietra

In un treno proveniente dalla Slovenia, nove persone di varie nazionalità sono state trovate chiuse all'interno di un vagone contenente granaglie. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, 15 gennaio, alla stazione di Buttapietra verso le 10.30. Il 118 è intervenuto anche con l'elicottero per trasportare tre di queste persone all'ospedale di Borgo Trento. Le loro condizioni comunque non sarebbero gravi.

A dare l'allarme sarebbe stato un operatore ferroviario e, oltre al 118, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria e i vigili del fuoco veronesi. Sono stati proprio i pompieri a recuperare i nove stranieri dalla cisterna.