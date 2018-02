Vigili del Fuoco di Verona in stato di agitazione: "Pagateci gli straordinari"

Il sindacato Conapo dei vigili del fuoco ha dichiarato lo stato di agitazione dei pompieri veronesi e si prepara allo sciopero nel caso la procedura di conciliazione non andasse a buon fine. Le motivazioni della protesta si riferiscono alla mancata retribuzione delle ore di straordinario prestate dai vigili del fuoco di Verona, quando vengono richiamati in servizio oltre l'orario d'obbligo per effettuare degli addestramenti obbligatori.

Non basta subire l'ingiustizia di essere i meno pagati tra le forze dell’ordine, non basta avere le tariffe sullo straordinario bloccate a 10 euro l'ora dal 2006 - ha detto il segretario provinciale Conapo Enrico Bettini - Qui si vuole reprimere la dignità di questi operatori di sicurezza. Non c'è ombra di dubbio che il personale utilizzato fuori dall'orario d'obbligo deve essere pagato, ma per il direttore dei vigili del fuoco del Veneto e per il comandante di Verona tutto ciò non vale. Eppure i soldi ci sono e sarebbe interessante sapere dove vanno a finire visto che non abbiamo ricevuto informazioni in merito.