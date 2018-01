Maltempo in arrivo, stato di attenzione per l'Alpone e per il vento forte

Le condizioni meteo avverse fanno prevedere un'ondata di maltempo in tutto il territorio veneto, tanto che il centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione ha emesso una serie di avvisi contenenti lo stato di preallarme e lo stato di attenzione per criticità geologica e idrogeologica e per vento forte su alcuni bacini idrografici del territorio.

Lo stato di attenzione per criticità idrogeologica è dichiarato sul bacino Alto Brenta Bacchiglione Alpone, mentre lo stato di attenzione per vento forte è dichiarato su tutto il territorio regionale dalle 15 di domani, 8 gennaio, alle 8 di martedì 9 gennaio.