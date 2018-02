Stampanti 3D e sistemi informatici. Al Giorgi nasce il laboratorio delle idee

Progetti, idee, orientamento. All’istituto Giorgi di Verona è stato inaugurato, alla presenza del presidente eletto del Totaro Verona Francesco Poggi, e del vice presidente Giuseppe Gaspari, un laboratorio innovativo dotato di stampanti 3D, attrezzature per la manutenzione e sistemi informatici. Il laboratorio, intitolato a Alain Marchiori, studente del 5° anno morto improvvisamente lo scorso anno, è stato realizzato grazie al contributo del Rotary Verona. Il progetto FABLAB, realizzato grazie all’impegno professor Agazio Geracitano, oltre a proiettare gli studenti nell’innovativo mondo della stampa 3D, è aperto a tutti colori che vorranno approcciarsi a questa disciplina e utilizzare le stampanti per iniziative e progetti. Informatica, disegno 3D, stampa 3D.

Particolarmente apprezzato dagli studenti, il “gruppo ricostruttori” che si occupa, in orario extrascolastico, di manutenere la scuola svolgendo tutti i piccoli interventi necessari a garantire la funzionalità di finestre, computer, porte e servizi vari.

L'istituto Giorgi, insieme al Marconi, ha fatto anche da pilota a un’iniziativa per la donazione del sangue. Al Giorgi, infatti, è stata aperta una sezione della FIDAS di Verona.