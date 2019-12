Stalker recidivo, già condannato due volte torna a perseguitare la ex

Due condanne e un ammonimento del questore non sono bastati per superare l'ossessione per la ex compagna e così un veronese 74enne è di nuovo a processo con l'accusa di atti persecutori. L'uomo si trova agli arresti domiciliari e ieri, 23 dicembre, si è tenuta l'udienza in cui a parlare è stata la vittima. Come riportato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona, la ex dell'imputato ha dichiarato di essere ancora pedinata dall'uomo, il quale si sarebbe anche appostato sotto casa sua e l'avrebbe anche costretta a brusche manovre alla guida dell'auto per poterlo seminare. La donna ha confermato di vivere nell'ansia e di temere per la propria incolumità. Sempre lei era stata perseguitata dal 74enne, il quale era stato condannato quest'anno e l'anno scorso.