Vinitaly and the City dà il via alla stagione turistica di Valeggio sul Mincio

Il primo evento importante sarà il prossimo 13 aprile con Vinitaly and The City, in concomitanza con Verona, Bardolino e Soave. Sarà quello lo start alla nuova stagione turistica di Valeggio sul Mincio che punta ad attirare visitatori da tutte le province limitrofe e in particolar modo dal lago.

A Valeggio, il fuori salone della maggiore manifestazione vinicola italiana darà la possibilità ad aziende vinicole, consorzi e realtà economiche di mettersi in mostra all'interno di Palazzo Guarienti. Nello stesso fine settimana il Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell’Antoniano si esibirà il 14 aprile al Teatro Smeraldo. Il 15 aprile sarà poi la volta dell'esecuzione del Requiem k626 di Mozart nella versione con pianoforte suonato a quattro mani da Irene Frigo e Federica Foglia.

Durante la stagione turistica la musica, soprattutto classica e lirica, avranno ampio spazio nella programmazione degli eventi. Forte del suo passato strettamente legato alla figura del compositore Jacopo Foroni, l'amministrazione comunale di Valeggio organizzerà il 13 agosto il tradizionale e apprezzatissimo Stelle della Lirica all’interno del Parco Giardino Sigurtà.

Il 16 maggio, invece, avrà luogo il passaggio della carovana storica della Mille Miglia sul Ponte Visconteo e attraverso il Parco Giardino Sigurtà.

Il 19 giugno 2018 tornerà in scena la magia del Nodo d'Amore. Sul Ponte Visconteo a Borghetto si svolgerà la cena all'aperto per 3.300 persone, sedute ad una tavola lunga più di 1 chilometro per celebrare il vero Tortellino di Valeggio sul Mincio. I tortellini torneranno poi protagonisti dal 31 agosto al 2 settembre per l'evento Tortellini e Dintorni. Ed evento nell'evento: le serate di Tortellini e Dintorni saranno animate, nelle strade e nelle piazze, da concerti di musica dal vivo. Il centro storico di Valeggio sul Mincio diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto.

Infine, altro evento da segnalare è Valeggio Veste il Vintage, la mostra-mercato di autentico vintage più seguita della provincia di Verona, il 13 maggio ed il 7 ottobre. Oltre 50 espositori di moda, design, accessori d'epoca e modernariato in esposizione open air tra Piazza Carlo Alberto e le vie del centro storico, a due passi da Borghetto. Durante la giornata, esibizioni di musica live, un'esclusiva mostra a tema, esposizioni e degustazioni di prodotti tipici.