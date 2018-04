Staffetta Avis a Verona per i 70 anni di attività: "Numero di donazioni straordinario"   

Una staffetta non competitiva distribuita su tutto il territorio comunale per festeggiare, domenica 15 aprile, il 70° anniversario di Avis comunale di Verona e i 4761 donatori che, nel solo 2017, hanno garantito agli ospedali cittadini oltre 8350 sacche di sangue. La corsa, che toccherà tutte le zone in cui è presente una sede Avis, avrà inizio alle 9 da ponte Aleardi e si snoderà su due percorsi, uno nella parte nord e uno a sud della città.

Nel tracciato nord si passerà per San Zeno, Borgo Milano, Borgo Nuovo/Chievo, Saval, Quinzano, Avesa, Poiano, Quinto, Mizzole, Montorio, Borgo Venezia, con rientro a ponte Aleardi. A sud, da piazza Cittadella, corso Porta Nuova, viale Piave, Santa Lucia, San Giovanni Evangelista, Zai, Santa Teresa, Palazzina, Porto, Madonna di Campagna, Borgo Trieste e ritorno a ponte Aleardi. In ogni quartiere sarà presente un gruppo Avis che, insieme ai cittadini, attenderà l’arrivo dei podisti per un momento di festa.

«Un percorso di aiuto sociale lungo 70 anni – ha sottolineato l’assessore ai Servizi sociali Stefano Bertacco –, con un numero straordinario di donazioni a sostegno di chi ne ha bisogno. Un’iniziativa che ne sono certo contribuirà anche a sensibilizzare i veronesi sull’importante attività dell’Avis e la realtà della donazione di sangue».

Per chi fosse interessato ad avviare il proprio percorso di donazione è possibile contattare il numero verde 800310611, oppure chiamare da cellulare 0442622867 e per sms 3393607451, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13.30 - martedì e giovedì, dalle 18.30 alle 20.30 – sabato, dalle 8 alle 11.