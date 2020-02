Stabile abbandonato usato come riparo per la notte: 8 abusivi denunciati

Otto persone sono state denunciate alla Procura ordinaria e minorile dai carabinieri della compagnia di Villafranca di Verona nella giornata di sabato, per aver occupato uno stabile abbandonato nelle campagne di Isola della Scala, in via Tondello, di proprietà di un 70enne del luogo che è risultato all'oscuro di quanto stava accadendo.

Si tratta di 5 marocchini, un maliano, un rumeno ed un giovane italiano, tutti di età compresa i 16 e i 22 anni e senza fissa dimora, che avevano scelto lo stabile come bivacco notturno, venendo però sorpresi dai militari nel corso di un ordinario controllo del territorio.

Nei confronti di tre nordafricani inoltre, è scattato l'iter per l'espulsione dal territorio non essendo in regola con i documenti per il soggiorno.