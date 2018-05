Villafranca, spray al peperoncino in una scuola media. In 7 al pronto soccorso

Potrebbe essere una nuova bravata come quella avvenuta all'istituto Marie Curie di Bussolengo la settimana scorsa. Ancora una volta, spray urticante utilizzato all'interno di una scuola. Questa mattina, 17 maggio, è accaduto alla scuola media Cavalchini-Moro di Villafranca. Tra le 10 e le 11 alcuni alunni e insegnanti hanno avvertito irritazione alle vie respiratorie a causa da un forte odore. Immediatamente circa 600 persone sono state fatte evacuare dall'istituto e sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 insieme ai vigili del fuoco. La situazione è stata presto posta sotto controllo e soltanto 7 ragazzi sono stati portati per precauzione al pronto soccorso, tre a Bussolengo e quattro a Borgo Trento, in codice verde.

I rilievi effettuati dai pompieri non hanno poi evidenziato la presenza di sostanze tossiche o nocive: docenti e alunni hanno quindi potuto far ritorno nelle rispettive aule.

Il sindaco di Villafranca Mario Faccioli ha inviato un messaggio a tutti i genitori degli alunni della Cavalchini-Moro ringraziando per la collaborazione e ribadendo che il fatto non ha causato nessun grave problema ai ragazzi. "Si tratta con molta probabilità solo di una bravata - ha scritto Faccioli - Sono in corso, con la collaborazione di scuola e carabinieri, i controlli per individuare i responsabili".