Spray urticante spruzzato al Dorian Gray: i ladri sarebbero due 20enni

Vanno avanti le indagini della Questura di Verona, per risalire all'identità dei due soggetti che nella notte tra sabato e domenica hanno spruzzato dello spray urticante all'interno della discoteca Dorian Gray di Cadidavid, scatenando il panico e provocando così 6 feriti.

Se in un primo momento si ipotizzava che potesse essere uno scherzo di pessimo gusto, come già successo a Verona in altre occasioni, è stato poi appurato che si trattava di un diversivo messo in piedi da due soggetti per guadagnare la fuga dopo aver rubato la collanina a due ragazze. Uno dei due monili è stato poi ritrovato e lunedì in mattina si sono recate le varie parti lese che hanno sporto denuncia.

Intanto la Polizia ha raccolto le descrizioni dei due soggetti e acquisito le immagini della discoteca veronese: stando ad un primo esame, si tratterebbe di due ragazzi di origine nordafricana sui 20 anni. Verifiche e accertamenti proseguiranno però nei prossimi giorni per identificare i due ladri e confermare quanto appurato fino ad ora.