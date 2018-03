Record di partecipanti allo Sport Expo e successo per l'Arena del Volley

Uno stile di vita sano e sportivo, è quello che è stato promosso dalla 12esima edizione di Sport Expo, l'evento che si è tenuto in fiera a Verona lo scorso fine settimana. Da venerdì 9 a domenica 12 marzo sono stati 65mila i partecipanti, un record per la manifestazione dedicata allo sport per ragazzi. Rispetto alle edizioni passate, gli ingressi sono aumentati, soprattutto tra gli sportivi molto giovani. Ed è cresciuta la presenza anche di coloro che non solo provenivano da fuori città, ma anche da fuori regione.

Tanta la partecipazione nell'area dedicata alla pallavolo, con 1.600 bambini e ragazzi a divertirsi nei 30 campi allestiti. Più di 120 le squadre in campo, con decine di studenti cha hanno partecipato alle finali provinciali dei campionati studenteschi di pallavolo.

Sono stati tre giorni intensi - ha commentato Stefano Bianchini, presidente Fipav Verona - ma il successo dell'Arena del Volley all'interno della manifestazione è un traguardo importante che premia il lavoro di tutti.

Sport Expo 2018 è stata l'edizione più ricca di appuntamenti per la Fipav Verona con la visita dei tecnici della nazionale italiana Gianlorenzo Blengini e Davide Mazzanti e la partecipazione di Andrea Lucchetta.

Sabato sono state anche premiate le società veronesi che hanno ricevuto la certificazione di qualità per il settore giovanile, si tratta del BluVolley e dell'Arena Volley.



(Foto Ennevi)