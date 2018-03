S'intrufola negli spogliatoi per rubare durante l'allenamento ma lo scoprono

Si è intrufolato negli spogliatoi della palestra della scuola elementare per fare razzia degli oggetti di valore degli atleti, che però lo hanno scoperto e bloccato in attesa dell'arrivo dei carabinieri.

Intorno alle 21.30 di martedì sera, i militari della stazione di Minerbe hanno messo le manette ai polsi di D. C., cittadino italiano, classe 1981 residente ad Albaredo d'Adige, ma di fatto domiciliato in paese. Il ladro aveva approfittato degli allenamenti di pallavolo per introdursi nella struttura e frugare tra gli indumenti dei giocatori, che lo hanno colto sul fatto. D. C. è stato quindi trattenuto fino al tempestivo arrivo degli uomini dell'Arma, che lo hanno tratto in arresto per furto aggravato e portato nelle celle di sicurezza della Compagnia di Legnago, in attesa del giudizio per direttissima.