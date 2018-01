Fanno spesa per migliaia di euro con buoni pasto rubati: denunciati in tre

Sono stati bloccati dai carabinieri della stazione di Bussolengo mentre facevano la spesa al supermercato utilizzando dei tickets restaurant rubati: si tratta di tre pluripregiudicati residenti a Milano, due egiziani e un turco, denunciati per ricettazione e truffa.

I militari della Compagnia di Peschiera del Garda erano sulle loro tracce da alcuni giorni: i denunciati infatti avevano già effettuato acquisti per migliaia di euro in alcuni esercizi commerciali, utilizzando buoni pasto che in seguito in negozianti hanno scoperto essere di provenienza illecita. Il trio proveniente dal capoluogo lombardo viaggiava a bordo di un furgone bianco Renault Master, sul quale la perquisizione messa in atto dagli uomini dell'Arma ha permesso di rinvenire tickets per circa 3500 euro, che sono stati poi sequestrati. A conferma del fatto che si trattava di una vera e propria banda organizzata, i carabinieri hanno trovato nella tasca di uno dei tre denunciati un elenco con i nomi dei supermercati che accettano i buoni nella provincia di Verona.

Oltre alla denuncia, a carico dei tre verrà quindi emesso il foglio di via dal Comune di Bussolengo.