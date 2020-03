Spesa e farmaci a domicilio senza uscir di casa durante l'emergenza anche a Povegliano

Parte lunedì 16 marzo il nuovo servizio a domicilio per spesa e ritiro farmaci anche nel Comune di Povegliano Veronese. Lo si apprende da una breve nota rilasciata dall'amministrazione: «Le fasce di popolazione più a rischio contagio da coronavirus possono chiamare per prenotare la spesa o il ritiro farmaci, senza uscire di casa».

Per le prenotazioni e ottenere altre varie informazioni è possibile chiamare il numero 337.1563529. «Abbiamo già dei volontari, - si legge sempre nella nota del Comune di Povegliano Veroense - ma c’è sempre bisogno di persone in più. Chi volesse aggiungersi alla lista dei volontari mandi un messaggio in privato alla nostra pagina Facebook. Il servizio durerà finché l’emergenza non sarà passata».

La locandina del Comune di Povegliano Veronese che annuncia il servizio

