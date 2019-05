Cronaca Stadio / Piazzale Olimpia

Fa spesa di alcolici ma non li paga. Scoperto, aggredisce il vigilante

A finire in manette per mano dei carabinieri è stato un italiano di 32 anni incensurato, che aveva cercato di appropriarsi di 40 euro in bottiglie al supermercato Migross, situato in piazzale Olimpia a Verona