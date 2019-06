Sperona l'auto della Polizia locale e la blocca contro una casa: arrestato

Avrebbe ripetutamente speronato l'auto della Polizia locale, fino a bloccarla contro la facciata di un'abitazione, senza alcun motivo apparente. Nella tarda serata di domenica, intorno alle 23, i carabinieri della stazione di San Giovanni Lupatoto sono intervenuti in piazza Giubileo per arrestare un 52enne italiano, residente in provincia e con pregiudizi di polizia.

L'uomo si trovava alla guida di una Renault Clio e una delle due agenti in servizio, nel tentativo di fermarlo, ha esploso alcuni colpi in aria con la pistola d'ordinanza. Nel frattempo sono arrivati gli uomini dell'Arma, che hanno fermato l'uomo e lo hanno accompagnato nelle camere di sicurezza, dove attende di comparire davanti al giudice per il rito direttissimo.