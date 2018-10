Spende soldi falsi in uno stand di Fieracavalli, arrestato dai carabinieri

Mentre cittadini e turisti hanno girato in questi giorni tra gli stand di Fieracavalli ed hanno ammirato le acrobazie equine, i carabinieri sono stati impegnati in servizi di prevenzione e repressione dei reati, sia in abiti borghesi che in uniforme, nella fiera di Verona.

Ieri, 27 ottobre, i carabinieri veronesi hanno arrestato un cittadino napoletano, classe '74, pregiudicato, per spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate, con l'aggravante della continuazione. L'uomo, infatti, era andato per sei volte allo stand enogastronomico «Il Maso dello Speck», dove ha compiuto degli acquisti usando denaro falso. Complessivamente, l'uomo avrebbe speso sette banconote da 50 euro palesemente false, ottenendo un resto totale di 225 euro in banconote di vario taglio e, soprattutto, vere. Il malvivente avrebbe acquistato in ogni occasione un panino o qualcosa di poco valore, pagando tutte le volte con 50 euro. Questo atteggiamento sospetto ha allarmato il commerciante, che ha avvisato i carabinieri. I militari, in abiti borghesi, hanno cercato l'uomo che poco dopo si è ripresentato allo stesso stand per spendere ancora banconote contraffatte. I carabinieri lo hanno immediatamente bloccato e arrestato. Domani mattina, la direttissima.