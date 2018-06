Spari da un'auto e panico a borgo Roma, ma si trattava solo di un gioco

Sembrava la scena di un film quella che ha scatenato il panico a borgo Roma, dove dei colpi di pistola sono stati esplosi da un'auto: si trattava però solamente di un gioco.

È quanto sarebbe accaduto nel pomeriggio di sabato. Stando a quanto riferito dall'Amra, un ragazzo stava percorrendo via Cà di Mazzè a bordo di un'utilitaria, quando ha sparato tre colpi di pistola all'indirizzo di due auto di grossa cilindrata che stavano sopraggiungendo, una Jaguar ed una Mustang. È questa la scena descritta da alcuni abi­tanti della zona che, inc­reduli ed allarmati, hanno immediatamente chiamato i carabin­ieri della Compagnia di Verona, i quali si sono diretti sul posto in massa e a sirene spiegate. Fermati i protagonisti, i militari avrebbero appurato che i ragazzi coinvolti avevano da poco terminato di giocare presso il vicino campo di paintball ed ancora presi dalla "foga agonistica" avevano continuato a "guerreggiare" anche sulla pubblica via, con un minorenne che aveva esploso tre colpi a salve all'indirizzo delle due vetture di amici che stavano sopraggiungendo.

E da lì sono cominciati i guai per il minorenne, poiché dopo essere stato identificato è stato denunciato alla Procura del Tribunale dei Minorenni di Venezia per procurato allarme e disturbo della quiete pubblica. L'arma giocattolo è stata sequestrata, così come i bossoli rinvenuti sull'asfalto.

Il 17enne si è giustificato dice­ndo che era convinto di giocare a “paintball” e al termine delle formalità di rito è stato riaffidato alla madre.