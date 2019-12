Trasferito nel carcere di Montorio l'uomo accusato di aver ucciso due poliziotti a Trieste

Il 29enne A. M. di origini dominicane che lo scorso 4 ottobre avrebbe ucciso a colpi di pistola i due agenti di polizia in servizio presso la questura di Trieste, sarebbe stato trasferito nel carcere di Montorio a Verona, nel corso della giornata di giovedì 12 dicembre. Il trasferimento sarebbe avvenuto durante la mattinata e la notizia, secondo quanto riferito da TriestePrima, sarebbe stata confermata anche dall'avvocato del giovane dominicano Francesco Zacheo.

Raggiunto telefonicamente da TriestePrima, il legale non avrebbe nascosto il suo personale disappunto per i tempi del trasferimento: «Avevo mandato una pec alla direzione del carcere di Trieste - ha commentato l'Avv. Zacheo - informandoli della mia visita odierna (ieri ndr) a Trieste per poter parlare con il mio assistito, ma nessuno mi ha informato del trasferimento».

Un frame dal video della sparatoria alla questura di Trieste

Per quanto riguarda le prossime tappe della vicenda, l'Avv. Zacheo avrebbe quindi confermato che «il 15 gennaio verrà probabilmente depositata la relazione autoptica e verso marzo dovrebbero invece cominciare le operazioni in relazione alla perizia psichiatrica. Poi - avrebbe aggiunto l'avvocato - chiederò sicuramente, dopo la nomina del consulente, una relazione di parte».

Il trasferimento del 29enne di origini dominicane a Verona sarebbe avvenuto anche in virtù della presenza, all'interno del carcere della città scaligera, proprio del "Reparto di osservazione psichiatrica". Già nel pomeriggio di mercoeldì, infine, alcuni detenuti "lavoranti" del carcere del Coroneo a Trieste avrebbero ripulito la cella dove era rimasto rinchiuso il 29enne accusato di aver ucciso gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego.