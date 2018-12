«Mi hanno sparato in A4». Nessuna traccia però è presente sull'auto

Un vero giallo l'episodio denunciato da una donna nel pomeriggio di mercoledì, la quale ha riferito al 113 che qualcuno avrebbe cercato di spararle da un'auto mentre percorreva l'autostrada A4. Si tratta della stessa persona protagonista di un episodio del tutto simile avvenuto nel mese di giugno tra i caselli di Brescia Est e Brescia Centro: in quell'occasione la vittima rimase lievemente ferita, ma il suo attentatore venne arrestato pochi giorni dopo.

Il fatto questa volta è avvenuto tra le province di Verona e Vicenza, sempre in A4. La donna ha raccontato agli agenti di essere stata affiancata alla sua sinistra da un'Audi A6 scura, dalla quale l'uomo seduto al posto del passeggero avrebbe esploso alcuni colpi con la pistola che aveva in mano in sua direzione. La 45enne peò, con una manovra repentina e tanto sangue freddo, sarebbe riuscita a togliersi dal mirino del suo attentatore e a riparsi dietro un mezzo pesante, per fermarsi poi all'area di servizio Scaligera, nei pressi di Soave, da dove ha lanciato l'allarme al 113.

Raggiunta dagli uomini della Polizia Stradale, è stata poi portata a Verona Sud dove ha raccontato tutto agli investigatori, mentre la sua auto è stata presa in consegna per le verifiche del caso.

Secondo quanto riferito dalla questura, attualmente non sarebbero stati trovati elementi sul veicolo che possano ricondurre alla sparatoria. I segni esaminati dalla Polizia scientifica non preseterebbero tracce di polvere da sparo, ma gli accertamenti proseguiranno anche nei prossimi giorni così come le indagini della Squadra Mobile, per fare luce sull'intera vicenda. Al centro di tutto potrebbero esserci le frequentazioni della 45enne, ma nessuna pista è stata al momento scartata.