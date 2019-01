Un arrestato per spaccio di marijuana e 2 giovani consumatori segnalati

Sono stati i carabinieri della stazione di Verona-San Massimo a coglierlo con le mani nella marrmellata: un 27enne italiano, già noto agli investigatori, è stato arrestato nella giornata del 27 gennaio dopo essere stato trovato in possesso di 26 grammi di marijuana.

Le operazioni dei militari hanno permesso anche di rinvenire il materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma contante di 290 euro, ritenuta il frutto dell'attività di spaccio.

L’uomo è stato ristretto presso la camera di sicurezza in attesa del processo, che sarà celebrato con rito direttissimo. Inoltre, nella medesima circostanza, l'Arma ha segnalato alla Prefettura due giovani della città, in quanto assuntori di sostanze psicotrope.