Trovato con della marijuana nella zona dei Bastioni: 27enne in manette

Un controllo eseguito dai carabinieri della sezione radiomobile nella serata di domenica nella zona dei Bastion, a Verona, ha portato all'arresto di un cittadino ghanese di 27 anni, privo di un'occupazione e con alcuni precedenti.

I movimenti del giovane infatti avrebbero insospettito i militari che hanno deciso di compiere alcune verifiche, trovando addosso alla sua persona circa venti grammi di marijuana, che le forze dell'ordine ritengono fossero destinati allo spaccio.

Dopo aver trascorso la notte in cella, l'uomo è comparso davanti al giudice che ha fissato il processo per il 17 aprile: nel frattempo il 27enne dovrà presentarsi quotidianamente in caserma per la firma.