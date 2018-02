Spaccio di stupefacenti, la polizia ferroviaria di Verona arresta un 22enne

Nel pomeriggio di giovedì 1 febbraio, la polizia ferroviaria di Verona Porta Nuova ha individuato e arrestato un giovane cittadino italiano di origine bielorussa, iniziali E.K., 22enne di Brescia. L'accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della polfer, nel corso dei continui servizi di vigilanza, su un treno proveniente dal Trentino Alto Adige hanno notato tra i numerosi passeggeri un giovane sospetto che è stato trovato in possesso di 6,5 grammi di infiorescenze di marijuana, denaro contante per oltre duemila euro e un bilancino di precisione. La notevole quantità di denaro contante, anche in banconote di piccolo taglio, nonché gli accertamenti effettuati hanno permesso di appurare che il giovane stava facendo rientro dal Trentino dove si era recato per spacciare.

L'arresto del giovane è stato convalidato e l'udienza è stata fissata per il 4 maggio. Il 22enne è stato rimesso in libertà.