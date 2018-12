Spaccia cocaina fuori dal Sert: finisce in manette un 46enne di San Giovanni Lupatoto

Il Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Verona ha compiuto un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti nella giornata di ieri, giovedì 6 dicembre. La zona interessata dai controlli in quest'occasione è stata quella del Sert, luogo che dovrebbe essere di recupero per tossicodipendenti, ma nelle cui vicinanze spesso si svolgono traffici illeciti di droga.

L'uomo arrestato dai militari è un 40enne italiano residente a San Giovanni Lupatoto, privo di precedenti specifici ma con una precedente condanna per falsa testimonianza risalente al 2002. Si trattava di fatto di una persona sconosciuta alle forze dell'ordine per quel che riguarda l'attività di spaccio. Inizialmente è stato scoperto intento a vendere mezzo grammo di cocaina alla cifra di 50 euro, proprio all'uscita dal Sert dove era solito recarsi, puntualmente il giovedì alle ore 12.30, per rifornirsi di metadone.

L'arresto è quindi scattato nell'immediato della cessione di droga, mentre in seguito è stata svolta anche una perquisizione domiciliare. All'interno della casa del 40enne sono state trovate ulteriori sostanze stupefacenti: 56 grammi di cocaina, 2,8 grammi di marijuana e, infine, 1,4 grammi di hashish. In aggiunta sono stati sequestrati dai carabinieri anche 750 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecità di spaccio, oltre a sostanze per il "taglio" della droga e materiale per la pesatura e il confezionamento.