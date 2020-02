Spaccio di droga, altre due persone finiscono in manette grazie ai controlli

Vanno avanti i servizi dei carabinieri della compagnia di Verona, volti a contrastare lo spaccio di droga. Nella serata di giovedì, due uomini sono caduti nella rete tesa dai militari e arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel primo caso sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della stazione di Verona principale ad arrestare un 59enne italiano, privo di occupazione e con alcuni precedenti alle spalle, il quale è stato sottoposto a controllo a Lavagno, mentre si trovava alla guida della propria auto. L'automobilista è stato trovato in possesso di 3.55 grammi di cocaina, 3.44 grammi di marijuana e un bilancino di precisione: finito dunque in manette, gli è stata ritirata anche la patente di guida.

In quella stessa fascia oraria, i militari della stazione di Cadidavid hanno arrestato un 34enne marocchino, a sua volta privo di lavoro e pregiudicato, che è stato controllato in strada delle Trincee e scoperto con 6 grammi di cocaina nascosti in una tasca interna del suo giubbotto.

Entrambi ora sono in attesa di comparire davanti al giudice.