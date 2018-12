Spaccio di droga in Lessinia: arrestato un 19enne, denunciati quattro 20enni

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Bosco Chiesanuova, al termine di un'attività sullo spaccio di droga in Lessinia.

I militari hanno tenuto d'occhio alcuni giovani della zona e, dopo aver raccolto elementi sui loro possibili fornitori di stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa del giovane. Aiutati da un'unità cinofila dei carabinieri di Torreglia, gli uomini dell'Arma avrebbero scoperto droga e denaro nascosti in varie parti dell'abitazione, oltre a del materiale che ha fatto ritenere loro che si trattasse di merce destinata allo spaccio. In tutto sarebbero stati sequestrati 30 grammi di hashish, 10 di marijuana, 1 di cocaina e 2300 euro in contanti. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di denunciare a piede libero altri 4 giovani, tutti 20enni di Bosco Chiesanuova, che a vario titolo avrebbero contribuito al giro di droga nei monti Lessini.

L'arrestato, a cui sono stati sequestrati anche i soldi, è stato condotto nel carcere di Montorio in attesa della convalida.