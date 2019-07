Tre arrestati dai carabinieri con l'accusa di spaccio: trovati con 80 grammi di eroina

I carabinieri della sezione radiomobile di Verona nel corso della notte hanno arrestato tre persone, due di orgine nordafricana, un marocchino ed un tunisino, oltre a una donna italiana, tutti accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I tre arrestati, di età tra i 30 e i 35 anni, sono risultati peraltro avere già dei precedenti specifici.

Nella serata di venerdì 26 luglio, i carabinieri già allertati al riguardo da diverse segnalazioni, hanno sorpreso un acquirente poco dopo l'acquisto della droga avvenuto nella zona Borgo Roma. Quest'ultimo ha quindi fornito indicazioni piuttosto precise circa il luogo dove la compravendita sarebbe in precedenza avvenuta, vale a dire un'abitazione di via Scuderlando.

Il luogotenente Damiano Castellini comandante della sezione radiomobile dei carabinieri di Verona

I militari, a quel punto, si sono diretti verso la casa in questione, svolgendo di fatto una perquisizione domiciliare al suo interno. Ad "accoglierli" vi erano per l'appunto i tre soggetti poi arrestati, intenti a confezionare la sostanza stupefacente, circa un'ottantina di grammi di eroina, intorno al tavolo della cucina. I carabinieri, dopo aver sorpreso in flagranza i tre soggetti che ora devono rispondere dell'accusa di spaccio, hanno sequestrato inoltre bilancini, materiale atto al confezionamento della droga ed anche denaro contante per 1.215 euro e telefoni cellulari.