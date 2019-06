Nascondeva in casa eroina e cocaina: donna arrestata per spaccio dai carabinieri

Nel pomeriggio di giovedì 20 luglio, i militari della sezione operativa di Verona ed i colleghi della stazione di Bosco Chiesanuova hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio una cinquantunenne veronese, disoccupata e con precedenti.

Dopo una serie di accertamenti, è scattata la perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri presso la residenza della donna in Borgo Venezia. Qui sono stati trovati 37 grammi di eroina, altri 2 grammi di cocaina, del materiale impiegato per pesare la droga e procedere al suo confezionamento. Infine, i militari hanno sequestrato anche la somma di 350 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio di stupefacenti.

La donna veronese è stata quindi arrestata ed accompagnata presso la casa circondariale di Verona Montorio.