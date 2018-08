Spaccio di droga sui Bastioni: altre due persone arrestate dai carabinieri

Altre due persone sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona lungo i bastioni: si tratta di un congolese, classe 1985 e pregiudicato, e di un cittadino del Gambia, classe 1982 ed incensurato, fermati per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I due protagonisti della vicenda sono stati colti in flagranza dai militari mentre cedevano 3 grammi di marijuana ad un giovane, poi segnalato alla prefettura quale consumatore di droga. A quel punto nei confronti dei due stranieri è scattata anche la perquisizione personale, che ha portato alla luce altri 7 grammi di marijuana e 3 di hashish nelle tasche dei pantaloni del congolese e ben 14 grammi di hashish e 0,3 di cocaina nello zainetto del gambiano.

Mercoledì mattina si è svolta la direttissima nei confronti dei due che, dopo la convalida dell'arresto, hanno patteggiato la pena: per il congolese è stato disposto l'obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia giudiziaria, per l'altro invece nessuna misura.