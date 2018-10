Trovato con 26 grammi di eroina e cocaina, polizia arresta 25enne

La polizia di Verona ha arrestato un marocchino di 25 anni, iniziali T.A., irregolare sul territorio nazionale, perché trovato in possesso di un discreto quantitativo di droga destinato allo spaccio.

Verso le 16.45 di ieri pomeriggio, 12 ottobre, gli agenti, transitando all'altezza di via Palladio, hanno notato un'auto con a bordo tre ragazzi, già conosciuti dalle forze dell'ordine come persone vicine al mondo del traffico di droga. Gli agenti, dopo aver seguito il veicolo fino a piazzale XXV Aprile, hanno deciso di fermarlo per controllare i giovani. Sottoposto a perquisizione personale, T.A. aveva con se 26 grammi tra eroina e cocaina, ripartite in 16 dosi nascoste negli indumenti intimi. Gli altri due occupanti dell’auto, dopo l'identificazione, sono stati rilasciati.

Terminato il controllo, il 25enne è stato arrestato per il detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dello svolgimento del rito direttissimo. Stamattina, dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto nei confronti di T.A. l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre giorni a settimana.