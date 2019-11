Parte della droga in tasca, tutto il resto a casa: 32enne finisce in manette

Un altro importante successo è stato ottenuto dalla Polizia di Stato scaligera nella prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio e del traffico illecito di sostanze stupefacenti. Questa volta, il ritrovamento della droga è stato reso possibile grazie alla costante attività di monitoraggio svolta dagli agenti della Divisione Anticrimine e orientata ad evitare che individui sottoposti a misure alternative alla detenzione violino le disposizioni dell’autorità giudiziaria.

Al termine dell'operazione è finito in manette un 32enne italiano e sono stati sequestrati circa 47 grammi di eroina, 1.50 grammi di cocaina, 15 boccette di metadone e 4 grammi di marijuana.

Parte dello stupefacente è stato trovato nelle tasche dell'uomo, che intorno alle 22 di martedì è stato intercettato dagli agenti all’interno dell’abitazione di una donna, sottoposta all’obbligo di dimora con permanenza notturna dalle ore 20 fino alle 8 del mattino.

Durante le verifiche, i poliziotti si sono insospettiti per l’agitazione smisurata manifestata dal giovane e così, dopo aver accertato la regolare presenza in casa della sorvegliata, hanno deciso di procedere alla perquisizione del 32enne. L’operazione ha consentito di rinvenire dapprima, tra gli indumenti dell’uomo, 7 involucri di eroina e due di cocaina, nonché diverse siringhe. Il resto della droga è stato trovato, più tardi, a Grezzana, all’interno dell’abitazione dell’arrestato, dove gli agenti delle Volanti hanno recuperato anche il materiale utilizzato per il frazionamento e il confezionamento dello stupefacente in singole dosi.

Il giovane veronese è, dunque, finito in manette e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato condotto in carcere.

Nella tarda mattinata di giovedì il gip, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti di S.A., già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, la misura della custodia cautelare in carcere.