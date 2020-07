Spaccio di cocaina a Verona, due fratelli in manette: in casa trovati 39mila euro

Due fratelli, cittadini albenesi, sono finiti nella rete tesa dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Verona, di concerto con i colleghi della stazione di Verona principale: L.R. 29enne e S.R. 22enne, già noti alle forze dell'ordine ed entrambi domiciliati in città, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Da tempo i due erano tenuti d'occhio dai militari, che sabato 4 luglio hanno deciso di intervenire dopo aver avuto chiaro il modus operandi ed i movimenti di questi, che sarebbero stati soliti avvicinare i loro clienti nella zona dello Stadio. Dopo averli pedinati durante il loro tragitto, non appena sono stati sicuri che avessero con sè lo stupefacente, le forze dell'ordine hanno dato il via al controllo e alla perquisizione, che in prima battuta avrebbe permesso di recuperare circa 160 grammi di cocaina.

Le verifiche si sono poi spostate nelle loro abitazioni, dove è intervenuta anche l'unità cinofila della Polizia Locale di Verona, che avrebbe permsso di scovare altri 49 grammi di cocaina. Trovati anche circa 39 mila euro in contanto, in banconote da 100, 50, 20 e 10 euro, verosimilmente frutto dell’attività illecita.

Infine, all’interno di una siepe dove spesso sarebbe stato visto armeggiare uno dei due fratelli, il cane avrebbe permesso di recuperare un involucro nascosto con altri 10 grammi di coca, destinata probabilmente allo smercio su strada.

Lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati, unitamente al resto del materiale funzionale al confezionamento, ed i due fratelli condotti nel carcere di Montorio dove, nei giorni scorsi, si è svolta l’udienza di convalida del gip che, su richiesta della Procura, ha confermato le custodie cautelari in carcere, nonché il sequestro di droga e denaro.