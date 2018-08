Spaccia cocaina all'ex marito: arrestata dalla polizia una donna 49enne

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 agosto intorno alle ore 16:30, il personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto S. M. una 49enne veronese e pregiudicata, colta in flagranza di delitto di detenzione per finalità di spaccio di cocaina. Nell’ambito di un’attività info-investigativa e dopo aver appreso notizia da più fonti qualificate, i poliziotti della Sezione antidroga hanno svolto un mirato servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione della donna, dal quale è emerso un sospetto andirivieni di persone.

Tra queste è giunto a bordo di uno scooter M.D., altro noto pregiudicato, assuntore di stupefacenti nonché ex marito della donna che, dopo essersi intrattenuto nell’abitazione per circa mezz’ora, è sceso in strada e prima di allontanarsi a bordo del suo motociclo in direzione del "Pestrino", ha depositato un involucro nel vano sotto sella.

Gli agenti della polizia di Stato hanno quindi deciso di procedere al controllo di quest’ultimo, facendolo intercettare e bloccare da una Volante, la quale ha poi rinvenuto a bordo dello scooter un involucro contenente 2,07 grammi di cocaina. Appreso l’esito positivo del riscontro, è iniziato l’intervento nell’abitazione della donna, la quale in quel momento era da sola in casa, dando così il via alla perquisizione.

La 49enne ha quindi consegnato spontaneamente alcuni sacchetti in cellophane contenenti complessivamente circa 25 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e vari sacchetti trasparenti pronti per il confezionamento. La donna è stata così dichiarata in stato di arresto per il reato di detenzione e spaccio di cocaina e condotta presso la Casa Circondariale di Montorio in attesa della convalida, mentre l’ex marito è stato sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanza stupefacente. Nella mattinata odierna, dopo la convalida dell’arresto, il G.I.P ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo.