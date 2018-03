Spaccio di cocaina in un bar del centro: in manette i due giovani proprietari

Spacciavano droga nel loro bar situato nel centro storico di Verona, ma lo strano viavai di persone non è passato inosservato agli occhi degli agenti della Squadra Mobile della Questura. Così, intorno alle 11 di mercoledì, sono finiti in manette i due giovani proprietari, in seguito all'indagine che ha portato al rinvenimento all'interno del locale di un considerevole quantitativo di droga.

I poliziotti della Sezione Antidroga, dopo una serie di appostamenti, hanno notato i comportamenti sospetti di alcuni clienti che, una volta entrati nel bar, ne uscivano poco dopo senza aver effettuato alcuna consumazione. Il 21 marzo quindi è scattata la perquisizione dell'esercizio e da un cassetto posto sotto il registratore di cassa, sono spuntati 8 involucri di cellophane contenenti cocaina, per un peso di circa 6,5 grammi.

Gli accertamenti quindi sono stati estesi all'abitazione dei due, situata in via Marin Faliero, dove, nella tasca di un giaccone da uomo, è stata trovata una custodia per occhiali contenente un involucro in cellophane con 5 grammi di cocaina e 20 grammi di hashish. Inoltre, sia in casa che nel locale, è stato sequestrato il materiale utile alla pesatura e al confezionamento della droga.

Per D. P. G., 31enne e F. M. V., 29enne, italiani e domiciliati a Verona, sono dunque scattate le manette e venerdì mattina, dopo la convalida dell'arresto e in sede di direttissima, sono stati entrambi sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana.