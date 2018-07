Spaccio ai Bastioni di Verona, un arresto e due segnalazioni dei carabinieri

I carabinieri di Verona, lunedì pomeriggio, 16 luglio, hanno arrestato un cittadino originario del Gambia per spaccio di sostanze stupefacenti.

Le attività si sono svolte ai Bastioni. Il ragazzo africano di 23 anni, nullafacente, è stato sorpreso a spacciare marijuana a due giovani da poco maggiorenni. L'arresto è avvenuto ad opera dei militari del nucleo operativo e radiomobile che, avendo osservato in diretta lo scambio, sono riusciti a bloccare il pusher e gli acquirenti.

Il 23enne gambiano è stato trattenuto in camera di sicurezza e durante la celebrazione dell'odierna udienza con rito direttissimo ha patteggiato 4 mesi di reclusione e 800 euro di multa con divieto di dimora in provincia di Verona. I due acquirenti, un moldavo e un romeno, sono stati segnalati alla Prefettura. A entrambi Non sarà concessa la possibilità di ottenere alcuna patente di guida fino a che non supereranno i previsti controlli sanitari.