Aveva il permesso per andare al Sert e invece spacciava eroina: portato in carcere

Poche settimane fa era stato arrestato dai carabinieri di Verona, che lo avevano sorpreso a spacciare eroina in città approfittando dei permessi concessi per andare al Sert, in quanto si trovava agli arresti domiciliari. Misura cautelare a cui C.G., 55 anni, era stato nuovamente sottoposto, ma la nuova decisione del giudice gli ha spalancato le porte del carcere.

Quel fatto e diverse altre violazioni delle prescrizioni, puntualmente segnalate dai carabinieri della stazione di Sant'Ambrogio di Vapolicella (dove l'uomo scontava la pena) hanno portato l'autorità giudiziaria ad emettere un'ordinanza di aggravamento della custodia cautelare, che è stata eseguita dai militari, i quali hanno dunque condotto l'uomo nella casa circondariale di Montorio.

