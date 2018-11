Li tenevano d'occhio da giorni: spacciatori di eroina in manette a Verona

Giorni e giorni di servizi di appostamento hanno finalmente ripagato il duro lavoro portato avanti dai carabinieri della stazione di Verona nei pressi del quartiere Borgo Roma: i militari mercoledì hanno infatti tratto in arresto, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, due cittadini marocchini, pregiudicati, classe 1979 e 1981.

I due nordafricani sono stati oggetto di mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento condotti dai militari in abiti borghesi, e proprio nella serata del 7 novembre sono stati beccati, in piazza Cervignano, a cedere 0,70 grammi di eroina a due giovani, poi segnalati quali assuntori alla prefettura. Gli uomini dell’Arma, osservato per intero l'atto della compravendita (compreso il luogo “prescelto” dagli spacciatori per custodire la droga: ovvero le proprie scarpe) hanno immediatamente tratto in arresto i due e proceduto alla perquisizione personale. A seguito di quest’ultima, sono stati trovati altri 4,81 grammi e ben 65 euro, somma ritenuta il frutto dell’attività di spaccio.