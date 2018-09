Altri due spacciatori in manette: uno dovrà dare 200 euro in beneficienza

Due persone sono state arrestate nella tarda serata di venerdì dai carabinieri della stazione di San Bonifacio, per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e occupazione abusiva di edificio. Si tratta di due cittadini marocchini di 29 e 23 anni, irregolari sul territorio italiano ed uno dei quali gravato da precedenti di penali anche specifici.

Il tutto si è svolto in località Villabella. Entrambi senza fissa dimora, i due da qualche giorno venivano tenuti d'occhio dai militari sambonifacesi, che alla prima occasione favorevole hanno deciso di attuare il controllo, che gli ha consentito di trovare 35 grammi di hashish, 6 di marijuana ed 1 di cocaina, tutto suddiviso in dosi pronte per lo spaccio. A quel punto è scattata a perquisizione nell'abitazione dei due, che gli uomini dell'Arma hanno scoperto poi essere occupata abusivamente, dove sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 915 euro in banconote di vari tagli, ritenuti dai carabinieri il frutto dell'attività illecita.

Dopo aver trascorso la nottata nelle camere di sicurezza della Compagnia di San Bonifacio, i due stranieri sono stati accompagnati presso il Tribunale di Verona dove il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha rimesso in libertà gli indagati, infliggendo loro il divieto di dimora nell’ambito della provincia di Verona. Inoltre, il giovane pregiudicato dovrà destinare 200 euro ad un ente benefico prima del 3 ottobre, data in cui è stato rinviato il processo.