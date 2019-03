Parcheggiati al Famila, li bloccano i carabinieri: nascondevano del "fumo"

Erano circa le 2 della notte tra giovedì e venerdì, quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Cologna Veneta, intenta a perlustrare il territorio, ha notato una Volkswagen Golf parcheggiata nei pressi del supermercato Famila, all'interno della quale 3 individui stavano armeggiando in maniera sospetta.

I militari allora hanno deciso di compiere alcune verifiche, con il trio che ha provato anche a scappare, venendo però bloccato. Due di loro erano volti noti alle forze dell'ordine per i loro reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio: ha preso così il via una perquisizione che ha portato alla luce una busta contenente 2 pezzi di hashshis per un peso complessivo di 73 grammi, che era nascosta sotto un sedile della vettura.

Per Q.E.H., cittadino marocchino, classe 1982 e pregiudicato, R. K., cittadino marocchino, classe 1994 e pregiudicato, e M. B., classe 1990 anch'egli pregiudicato, tutti senza fissa dimora e nullafacenti, sono dunque scattate le manette. Due sono stati condotti presso le camere di sicurezza della caserma di Legnago e il terzo presso quelle di San Bonifacio. Nella mattinata di venerdì i tre sono stati portati davanti al Tribunale di Verona per la direttissima, dove il giudice Claudio Prota ha convalidato gli arresti e concesso i termini di difesa, fissando il processo al 28 giugno prossimo. Nel frattempo per i tre è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Verona.