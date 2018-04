Spacciatore recidivo arrestato per la seconda volta in 4 mesi a Pasquetta

Un servizio messo in piedi dai carabinieri di Verona per garantire la sicurezza di cittadini e turisti durante le festività pasquali, ha permesso agli uomini del Nucleo Radiomobile di mettere le manette ai polsi di un marocchno classe 1992 pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Lo scorso dicembre, il nordafricano era già stato arrestato dai miitari per spaccio nella zona dei Bastioni: allora fu condannato con patteggiamento a seguito della direttissima e la pena comminatagli era stata di 8 mesi di reclusione, ma sospesa.

Nel pomeriggio del 2 aprile, in seguito ad un controllo stradale sulla sua vettura, gli uomini dell'Arma, insospettiti, hanno deciso di estendere le verifiche anche alla sua abitazione di via Brenta, dove hanno rinvenuto ben 135,82 grammi di hashish e 350 euro, ritenuti il frutto dell'attività illecita.

Il nordafricano attende ora la direttissima.