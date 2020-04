Con guanti e mascherina, finge di andare al supermercato: spacciatore di eroina in manette

I carabinieri della compagnia di Verona, nella mattinata di Pasquetta, hanno denunciato un'altra persona, responsabile di detenzione di eroina a fini di spaccio.

L'italiano, che stava pacificamente percorrendo via San Nazzaro con tanto di mascherina e guanti, alla vista di un equipaggio della Sezione Radiomobile, ha bruscamente cambiato direzione. Il gesto non è passato inosservato ai militari che lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato. Il 51enne, con assoluta sicurezza ha giustificato la sua presenza dicendo «sto andando al supermercato!». Scusa però non plausibile visto che tutte le attività erano chiuse.

P.A., disoccupato e residente in città, è quindi stato immediatamente perquisito e trovato in possesso di 10 dosi di eroina pronte per essere vendute. È stato dunque deferito all'autorità giudiziaria e multato per essere uscito di casa senza alcun valido o giusticato motivo, in virtù delle vigenti disposizioni di legge finalizzate a contrastare la diffusione dell'epidemia da coronavirus.

