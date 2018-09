Vede i carabinieri e cerca rifugio in un bar: spacciatore di eroina arrestato

È finito un manette nella mattinata di sabato per mano dei carabinieri della Compagnia di Verona, un cittadino tunisino ritenuto responsabile di di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutto si è svolto in Stradone Santa Lucia, con il nordafricano che, alla vista di un equipaggio del Nucleo Radiomobile, ha assunto un atteggiamento guardingo, tentando di defilarsi entrando in un bar. Comportamento che ha indotto i militari ad eseguire un controllo approfondito bloccando l'uomo, il quale ha subito tentato di disfarsi di un involucro bianco, che è stato però subito recuperato dai carabinieri: all'interno erano presenti 5 grammi di eroina.

Pregiudicato e irregolare sul territorio, il 35enne è stato dunque arrestato e portato in cella a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa della direttissima che si celebrerà lunedì.