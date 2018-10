Fiutato dal cane antidroga, lo spacciatore finisce ancora in manette

Il suo nome è ben noto alle forze dell'ordine proprio per i suoi precedenti in materia di stupefacenti e martedì pomeriggio è stato colto nuovamente con le mani nel sacco.

Non erano ancora scattate le 18, quando è scattato un controllo in piazza Zara, a Verona, da parte degli uomini della questura, già in servizio per l'operazione Scuole Sicure. Il fiuto dei cani antidroga ha portato all'attenzione degli uomini delle Volanti Ehana Cosa's, nigeriano di 38 anni, che fino al 23 settembre era sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. In suo possesso le forze dell'ordine hanno trovato 17 grammi di marijuana e 4 telefoni cellulari, così per lui sono scattate le manette.

Trascorsa la notte nelle celle di sicurezza di lungadige Galtarossa, mercoledì mattina è stato portato davanti al tribunale di Verona. Il giudice, a seguito della convalida dell'arresto, ha disposto nei confronti dello straniero la misura cautelare del divieto di dimora a Verona e Provincia in attesa dell'udienza fissata per il prossimo 5 dicembre.