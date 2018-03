Spaccia droga davanti alla stazione e finisce nella rete dei carabinieri

Nonostante la situazione sia migliorata sotto il profilo della sicurezza, proseguono i controlli delle forze dell'ordine alla stazione ferroviaria di San Bonifacio.

Così, nel pomeriggio di mercoledì, i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia locale hanno arrestato T.H., giovane classe 1992, proprio davanti all'ingresso dello scalo per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il cittadino marocchino, pregiudicato, privo di fissa dimora ed irregolare in Italia, è stato sorpreso dai militari, che stavano osservando i suoi movimenti, mentre vendeva ad un acquirente 30 euro di hashish e quindi è stato subito bloccato.

Dichiarato in stato di arresto, è stato portato nelle camere di sicurezza della Compagnia di San Bonifacio, dove ha trascorso la notte in attesa del rito direttissimo che si terrà davanti al Tribunale di Verona.