Un furgone come ariete per la spaccata in sala slot: ladri messi in fuga

Una spaccata è stata tentata nella notte tra domenica e lunedì a San Bonifacio, con i criminali costretti alla fuga dai carabinieri.

Con il favore delle tenebre, i malviventi hanno utilizzato un furgone rubato il 6 settembre a Cologna Veneta, per sfondare la vetrata della sala slot situata in via Trento: una volta ridotta in frantumi, avrebbero così avuto avuto facile accesso ai locali dell'attività.

Non hanno fatto i conti però con la solerzia dei cittadini, che hanno avvisato prontamente la centrale operativa dei carabinieri: sul posto si sono così precipitate le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e della stazione di Illasi, che hanno messo in fuga i ladri, i quali sono dileguati a piedi per le vie cittadine.

Sono scattate quindi le indagini da parte dei carabinieri di San Bonifacio, per identificare i colpevoli del tentato furto.