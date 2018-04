Spaccata in un negozio di cellulari: la Polizia esamina i filmati di sorveglianza

Una spaccata in negozio è stata messa a segno nella notte tra mercoledì e giovedì, in piazza del Popolo a San Michele Extra.

Tra le 4 e le 5 del mattino è scattato l'allarme della rivendita Vodafone e sul posto si sono dirette le Volanti della Polizia, arrivate praticamente insieme al titolare, che inizialmente pensava ad un mal funzionamento del sistema di sorveglianza, visto che in passato gli aveva già dato problemi.

Invece alcuni malviventi avevano sfondato la vetrina dell'attività utilizzando un grosso blocco di cemento, per appropriarsi di una decina di cellulari (per un valore complessivo inferiore ai 10mila euro) e poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto è intervenuta poi anche la Polizia Scientifica, alla ricerca di indizi lasciati dai malviventi, che ha acquisti anche le immagini delle telecamere del negozio, per cercare di risalire all'identità dei responsabili del furto.