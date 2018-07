A calci spacca il vetro dl bus e dà un nome falso ai carabinieri: arrestato

Erano le prime luci dell'alba a San Martino Buon Albergo, quando un 20enne nigeriano, pregiudicato, ha mandato in frantumi il vetro di un autobus di linea.

Secondo quanto riportano i carabinieri, il giovane stava scendedo alla fermata e, apparentemente senza motivo, avrebbe avuto uno scatto di violenza tale da distruggere per l’appunto la portiera del mezzo, sferrando un calcio contro il vetro che è andato in mille pezzi.

Una volta allertati, immediato è stato l'intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona, che hanno bloccato lo straniero e lo hanno condotto in caserma. A quel punto il giovane ha anche pensato di provare a fornire false generalità sulla propria identità ai militari, che lo hanno scoperto svolgendo gli accertamenti del caso: per lui sono dunque scattate le manette per danneggiamento aggravato e false attestazioni sull’identità personale.