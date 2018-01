Spacca il distributore del latte per rubarne l'incasso ma viene colto sul fatto

A Pescantina in piazza degli Alpini, a fianco del teatro comunale Guido Bianchi, c’è un distributore self service di latte fresco e yogurt, che consente ai cittadini di acquistare a qualsiasi ora un prodotto sano, a chilometri zero, e che viene utilizzato soprattutto da chi ha bambini piccoli.

Per un pregiudicato 50enne di Sant’Ambrogio Valpolicella invece, la scorsa notte quest’apparecchio doveva essere distrutto, pur di rubare l’incasso. Con uno strumento da scasso, il malvivente ha sfondato il distributore automatico, provocando oltre 3000 euro di danni, per ottenere le poche decine di euro dalla cassetta interna.

Mentre si riempiva le tasche di monete però, è stato bloccato dai carabinieri della stazione di Pescantina in servizio di pattuglia, che l’hanno arrestato in flagranza di reato di furto aggravato.

Martedì mattina l’uomo è comparso davanti al giudice del Tribunale di Verona, che ha convalidato l’arresto, condannandolo a sei mesi di reclusione.