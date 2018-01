Fondazione Arena, continua il toto nomine per il ruolo di sovrintendente

Il sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; può nominare collaboratori della cui attività risponde direttamente.

Il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco ha ricordato l'articolo 13 del decreto legislativo che indica i requisiti che il sovrintendente di una fondazione lirico-sinfonica dovrebbe avere. Il promemoria di Bertucco gli serve per criticare quello che potrebbe essere il primo sovrintendente della Fondazione Arena dopo la ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e quindi dopo la fine del commissariamento. Il sindaco Federico Sboarina e il ministro Dario Franceschini non hanno, infatti, ancora trovato un nome che metta tutti d'accordo. La figura che però Bertucco teme di più è quella favorita dal sindaco, ovvero Gianfranco De Cesaris, direttore commerciale di Man Truck & Bus, ma con un passato anche grandi multinazionali dall'auto come Bmw e Mercedes.

Per Bertucco "è evidente" che De Cesaris "non presenta" i requisiti per ricoprire il ruolo di sovrintendente.

L’escamotage di affiancargli un profilo di elevata capacità ed esperienza come Giacchieri potrebbe perfino complicare le cose, col rischio di ritrovarsi nella paradossale situazione per cui il collaboratore viene chiamato a rispondere delle scelte del titolare. Non è una questione personale - non conosco De Cesaris ma è palese che nel settore dell’automotive sia un top manager - ma di logica: un conto è ragionare col ministero su una rosa di nomi, un altro paio di maniche è cercare di imporre una persona che non risponde ai requisiti della legge inscenando un'inutile prova di forza. Se vogliamo guardare al futuro della Fondazione Arena occorre dotarsi di vertici che abbiano competenza nel settore. L’esperienza di Polo, prima da subcommissario e poi da sovrintendente, ha dimostrato quanto sia decisivo tale fattore, assieme all'autorevolezza della persona.

Il consigliere Bertucco continua dunque ad essere favorevole ad una riconferma dell'attuale sovrintendente Giuliano Polo, riconferma voluta anche dal ministro Franceschini.