Si sostituisce ad un connazionale durante un controllo: scoperto e arrestato

Fino all'ultimo ha cercato di convincere le forze dell'ordine che le generalità fornite erano le sue, ma alla fine il cittadino marocchino, irregolare in Italia, è stato arrestato per false attestazioni a Pubblico Ufficiale.

Il 37enne, già noto alle forze dell'ordine, nella notte di domenica è stato sottoposto ad un controllo da parte di un'equipaggio dei carabinieri della Compagnia di Verona, che stava perlustrando Borgo Roma, ai quali ha esibito la fotocopia di un permesso di soggiorno affermando di abitare a Castel d'Azzano. Nonostante però la verosimile corrispondenza della fotografia e la disinvoltura manifestata, gli uomini del Nucleo Radiomobile hanno deciso di accompagnarlo nella caserma di via Salvo d'Acquisto per sottoporlo a foto segnalamento ed evitare così di cadere in una delle sostituzioni di persona che spesso si registrano.

I militari hanno così scoperto che il nordafricano si era spacciato per un suo connazionale, mentre continuava ad insistere con la propria versione, smontata alla fine dagli esiti dell'accertamento AFIS. Il 37enne è stato dunque arrestato e trattenuto in cella, fino alla direttissima di lunedì mattina, dove il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto a suo carico l'obbligo di firma, in attesa dell'udienza fissata per il 21 gennaio 2019.